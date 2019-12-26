"Адмиралтейские верфи" готовы передать ледокол "Виктор Черномырдин" заказчику

26.12.19 11:15

© РИА Новости. Илья Питалев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Дизель-электрический ледокол ЛК-25 "Виктор Черномырдин" готов к передаче "Росморпорту", сообщил журналистам гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков.

"К "Адмиралтейским верфям" у заказчика вопросов нет, вопрос в оформлении, этим занимается Объединенная судостроительная корпорация. (...) Мы готовы подписать документы с заказчиком - "Росморпортом" в любой день, он готов, если бы был решен вопрос по срокам, то мы бы подписали его хоть вчера", - сказал Бузаков.

Ранее сообщалось, что ледокол проекта 22600 (ЛК-25) "Виктор Черномырдин" не будет передан ФГУП "Росморпорт" в 2019 году.

"Планируемый срок - первый квартал 2020 года", - сообщали в пресс-службе "Объединенной судостроительной корпорации".

"Адмиралтейские верфи" в октябре 2019 года завершили морской этап заводских ходовых и государственных испытаний ледокола "Виктор Черномырдин". После испытаний судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний были подтверждены.

В соответствии с условиями госконтракта, ледовые испытания в арктических морях судно пройдет уже после передачи заказчику, поскольку ледовое поле необходимой толщины и прочности установится только в марте-апреле 2020 года.

В ноябре 2018 года на строящемся ледоколе произошел пожар. В ОСК оценивали ущерб от пожара в 150 млн рублей, не исключая, что сроки сдачи судна могут быть сдвинуты из-за проблем с закупкой импортного оборудования.

Строительство ледокола "Виктор Черномырдин" началось в октябре 2012 года. Первоначально его передача заказчику была запланирована на 2015 год, однако затем сроки сдвинулись.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Северном морском пути. Длина судна - 147 м, ширина - 29 м, осадка - 8,5 м, автономность плавания - 60 суток, мощность силовой установки - 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.