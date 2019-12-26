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26.12.19 11:18

"Россети" ввели в эксплуатацию две цифровые подстанции в Сибири

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
26 декабря. - ПАО "МРСК Сибири" (Красноярск, работает под брендом "Россети Сибирь") ввело в эксплуатацию в Красноярске Interfax-Russia.ruмодернизированную подстанцию "Молодежная", сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с церемонии открытия в четверг.

В ходе реконструкции на подстанции заменены два трансформатора мощностью 25 МВА на 40 МВА, отремонтированы открытые и закрытые распределительные устройства, внедрены элементы цифровой сети. Общий объем инвестиций в проект составил 464,3 млн рублей.

Представители компании отмечают, что до модернизации процент загрузки подстанции составлял 107%. Теперь этот показатель - 56%, что дает возможность подключения новых потребителей и обеспечения их электроэнергией в объеме 14 МВт. Предполагаемый срок эксплуатации - не менее 50 лет.

Подстанция "Молодежная" была построена в 1973 году в Центральном районе Красноярска. На данный момент она обеспечивает энергией 9 детских садов, 6 школ, 8 лечебных учреждений и около 8 тыс. жителей района. В результате модернизации "Молодежная" стала второй цифровой подстанцией в Красноярском крае.

Кроме того, сегодня "Россети" запустили еще 8 энергообъектов на территории России, в том числе подстанцию "Северная" в Рубцовске Алтайского края. По информации компании, работы по модернизации этой подстанции стартовали в 2017 году и потребовали 312,4 млн рублей инвестиций. Максимальная мощность энергообъекта увеличена до 1000 кВт по двум кабельным линиям.

Все подстанции модернизированы в рамках инвестпроекта "Цифровая трансформация". "МРСК Сибири" в 2020 году планирует выделить на реализацию инвестпроекта 2,2 млрд рублей. В 2019 году на эти цели было направлено 3,8 млрд рублей.

ПАО "МРСК Сибири" создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Общая протяженность линий электропередачи - 255,5 тыс. км.

Контрольный пакет ПАО (55,59% обыкновенных акций) принадлежит холдингу "Россети". Второй крупный акционер (21,18%) - Erglis Ltd (Кипр). Всего в реестре акционеров "МРСК Сибири" по данным на 1 января 2019 года зарегистрировано 24,9 тыс. юридических и физических лиц.

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