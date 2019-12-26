"Т-34" стал рекордсменом по количеству заблокированных пиратских копий в 2019 году

26.12.19 11:29

Фото с сайта Film.ru

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор представил рейтинг полнометражных фильмов и сериалов, ставших вошедших в топ-10 по числу заблокированных пиратских копий в интернете в связи с исками правообладателей.

По данным ведомства, ТОП-10 наиболее популярных отечественных фильмов и сериалов, правообладатели которых обращались в Мосгорсуд за защитой от интернет-пиратов в 2019 году, возглавил фильм "Т-34" Алексея Сидорова (премьера состоялась 1 января 2019 года), копии которого удалены или заблокированы на 830 ресурсах.

На втором месте с 667 удаленными пиратскими копиями оказалась семейная комедия "Дорогой папа", премьера которой состоялась 12 декабря. Тройку лидеров среди пиратов замыкает российский комедийный сериал "Ивановы-Ивановы", первая серия которого вышла 16 октября 2017 года и нелегальные копии которого удалены на 607 ресурсах.

Места с четвертого до девятого распределились соответственно между работами: "Три богатыря и Наследница престола" (402 ресурса); фильм Кантемира Балагова "Дылда", попавший в этом году в шорт-лист "Оскара" (333 ресурса); картина Клима Шипенко по сценарию Дмитрия Глуховского "Текст" (284 ресурса, премьера 24 октября), фантастический триллер Егора Баранова "Аванпост" (267), сериал "Кухня. Война за отель", онлайн-премьера которого прошла в конце ноября; драма "Верность" Нигины Сайфуллаевой, вышедшая онлайн (153 ресурса) и отмеченная в этом году на "Кинотавре" специальным дипломом. Замыкает десятку российский комедийный телевизионный сериал "Полярный 17", представленный онлайн в конце октября (пиратские копии заблокированы на 142 ресурсах).

В РКН напомнили, что нормы и требования о защите прав на интеллектуальную собственность дают возможность правообладателю во внесудебном порядке обратиться к администрации сайта-нарушителя с требованием прекратить нарушение авторских прав. В случае же непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление о принятии предварительных обеспечительных мер, то есть об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу.