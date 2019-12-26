Автодилеры получат право регистрации автомобилей c 2020 года

26.12.19 11:33

© РИА Новости. Виталий Аньков

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ утвердило новый порядок государственной регистрации транспортных средств, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте кабинета министров.

Согласно новым правилам, на всей территории России установлен единый порядок государственной регистрации транспортных средств, в том числе порядок и условия присвоения транспортному средству государственного регистрационного номера и выдачи госзнака, осмотра должностным лицом регистрационного подразделения или уполномоченным лицом специализированной организации и ряда других действий по регистрации.

Так, регистрационные подразделения могут осуществлять регистрацию автомобилей самостоятельно, а также во взаимодействии со специализированными организациями, соответствующими требованиям статьи 21 ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и включенными в реестр специализированных организаций.

Ими являются изготовители транспортных средств или зарегистрированные в РФ юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, уполномоченные на реализацию данных автомобилей.

Кроме того, согласно утвержденному постановлению, зарегистрировать автомобиль можно будет в любом подразделении, вне зависимости от места регистрации владельца.

"Регистрация транспортных средств производится любым регистрационным подразделением по месту обращения владельца транспортного средства вне зависимости от места регистрации физического лица, индивидуального предпринимателя или места нахождения юридического лица, являющихся владельцами транспортных средств", - говорится в документе.

При этом присвоение государственного регистрационного номера транспортного средства осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации его владельца.

Новые правила также вводят запрет на регистрацию транспортных средств на лиц, не достигших 16 лет. В этом случае регистрация будет осуществляться на одного из родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей).