|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.12.19 11:41
Самым загруженным днем в московских аэропортах перед Новым годом станет 30 декабря
Аналитики сервиса изучили бронирования авиабилетов с вылетом в период с 28 по 31 декабря. Оказалось, что на последний понедельник года пришлась почти треть всех покупок билетов.
"В исследовании учитывались перелеты по 400 маршрутам. Наиболее востребованными оказались внутренние рейсы - в Петербург, Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Симферополь и Уфу. Среди зарубежных направлений спросом пользуются Ереван, Стамбул, Кишинев, Прага, Минск и Баку", - сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" PR-директор Aviasales Янис Дзенис.
Эксперт отметил, что путешественников перед Новым годом ждут пробки на дорогах и очереди в терминалах. "Стоит приезжать в аэропорт заранее, не позднее, чем за три часа до вылета. От машины и такси лучше отказаться и сделать выбор в пользу аэроэкспресса, который точно прибудет вовремя. А посадочный талон можно получить быстрее, если зарегистрироваться на рейс онлайн", - сказал Дзенис.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket