Надзорные органы будут следить за строительством жилья в Тулуне в режиме онлайн

26.12.19 13:27

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Камеры видеонаблюдения установили в местах строительства новых жилых домов в пострадавшем от летнего наводнения городе Тулун Иркутской области, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"В режиме реального времени надзорные органы смогут отслеживать ход строительства жилых домов для пострадавших от наводнения и соблюдение мер безопасности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что камеры установлены для служебного пользования. Услуги видеонаблюдения и каналы связи предоставило ПАО "Ростелеком" по контракту со службой заказчика Иркутской области.

Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

Сильнее всех пострадал город Тулун. Здесь для пострадавших от наводнения строят два новых микрорайона - Угольщиков с многоквартирными домами и Березовая роща с индивидуальной застройкой.