|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.12.19 13:27
Надзорные органы будут следить за строительством жилья в Тулуне в режиме онлайн
"В режиме реального времени надзорные органы смогут отслеживать ход строительства жилых домов для пострадавших от наводнения и соблюдение мер безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что камеры установлены для служебного пользования. Услуги видеонаблюдения и каналы связи предоставило ПАО "Ростелеком" по контракту со службой заказчика Иркутской области.
Как сообщалось, этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.
Сильнее всех пострадал город Тулун. Здесь для пострадавших от наводнения строят два новых микрорайона - Угольщиков с многоквартирными домами и Березовая роща с индивидуальной застройкой.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket