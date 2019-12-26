Завод турецкой Coskunoz в Татарстане получит от ФРП заем 500 млн рублей

26.12.19 13:40

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Фонд развития промышленности (ФРП) предоставит ООО "Джошкуноз Алабуга" (Татарстан, входит в турецкий Coskunoz Holding) льготный заем в размере 500 млн рублей на создание прессового цеха для штамповочного производства автокомпонентов, говорится в пресс-релизе фонда.

"Джошкуноз Алабуга" с помощью займа на 500 млн рублей запустит на территории ОЭЗ "Алабуга" цех прогрессивных и трансферных прессов для импортозамещающего производства штампованных деталей шасси автомобилей для "АвтоВАЗа" и других автопроизводителей", - говорится в сообщении.

По информации ФРП, детали предназначены для новой унифицированной платформы автомобилей Lada и Renault. Проект предполагает внедрение новых технологий штамповки деталей шасси, моста и подвески на прогрессивных и трансферных прессовых линиях и дуговой гибки.

Сообщается, что общий бюджет проекта составляет 983,4 млн рублей, мощность производства будет доведена до 12,7 млн единиц в год.

"Джошкуноз Алабуга" работает с 2014 года, производит штампованные детали автомобилей. Основными клиентами являются Ford Sollers, ПАО "КАМАЗ" и Mercedes-Benz, сообщается на сайте предприятия.

В августе 2018 года сообщалось, что "Джошкуноз Алабуга" намерена вложить еще 1,3 млрд рублей в штамповочное производство в особой экономической зоне "Алабуга".

Компания планировала направить эти инвестиции на расширение производственных площадей, модернизацию и приобретение производственного оборудования. Также была запланирована узловая сварка штампованных деталей для автомобилей "КАМАЗ".

Наблюдательный совет ОЭЗ тогда одобрил новые проекты "Джошкуноз Алабуга", предполагающие увеличение инвестиций с первоначальных 2,2 млрд рублей в бизнес-плане до 3,5 млрд рублей.

ОЭЗ "Алабуга" создана в 2006 году и принадлежит Татарстану.