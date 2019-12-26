Новак: Россия сможет достроить "Северный поток 2" за несколько месяцев

26.12.19 13:53

© РИА Новости. Илья Питалев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия имеет возможность достроить газопровод "Северный поток 2" в течение нескольких месяцев, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, если швейцарская Allseas - трубоукладчик газопровода "не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект, у нас есть возможность достроить собственными средствами".

"Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и, думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена", - подчеркнул Новак.

"Там осталось меньше 160 км, потому что основная часть работ произведена. Проект на 94% примерно реализован по укладке подводной части. Кроме этого, укладка глубоководного трубопровода уже проведена, и я уверен, что независимо от того, какое решение примет для себя Allseas, у нас есть все возможности для того, чтобы этот проект закончить", - сказал российский министр.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил заявление главы Минэнерго Новака о наличии мощностей, благодаря которым можно надеяться на завершение работы над проектом "Северный поток - 2" в обозримой перспективе.

"Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе", - сказал Песков журналистам.

Таким образом он прокомментировал сообщение газеты "Коммерсант" о том, что в ходе встречи с капитанами российского бизнеса президент заявил, что санкции против проекта "Северный проект - 2" не помешают его реализации, так как у России есть собственный трубоукладчик.

Отвечая на вопрос, когда работа может быть завершена, Песков сказал: "Чем раньше, тем лучше".