Признали незаконным: в Татарстане уволили организаторов полицейских учений с участием школьников
  
Возвращение легенды: в Нижнем Новгороде возрождают строительство "Метеоров"
   
Немедленные санкции: США удалось затормозить строительство "Северного потока-2"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
26.12.19 14:00

Ученые приступили к испытаниям звукового отпугивателя белых медведей

© РИА Новости. Вера Костамо
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Звуковой отпугиватель белых медведей был протестирован на Новой Земле, устройство призвано обеспечить безопасность арктических поселений и снизить количество конфликтов между человеком и медведями.

"На Новой Земле, около поселка Белушья Губа проведены тестовые испытания звукового отпугивателя белых медведей. Уникальная для нашей страны разработка инициативно произведена Научно-исследовательским институтом прикладной акустики во взаимодействии с WWF России. Устройство призвано обеспечить безопасность арктических поселений и снизить количество конфликтов между человеком и белым медведем", - говорится в сообщении пресс-службы Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

В испытаниях приняли участие специалисты Московского зоопарка, национального парка "Русская Арктика" и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН. Тест проводили на мусорной свалке в трех километрах от поселка Белушья Губа.

Как уточнили в фонде, в этом районе в феврале 2019 года собралось более 50 белых медведей, из-за чего был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Специалистам удалось пронаблюдать реакцию пяти медведей на работу прибора. На звук медведи реагировали не одинаково - более взрослые и, вероятно, более осторожные предпочитали уходить, тогда как молодой зверь, испытывая явный сильный дискомфорт, продолжал оставаться на помойке. Работу ученых сильно осложнили погодные условия - постоянная метель и короткий световой день. Поэтому результаты тестирования можно рассматривать только как предварительные", - добавили в сообщении.

"Несмотря на то, что требуется дальнейшая доработка прибора и проведение дополнительных испытаний, идея отпугивания медведей звуком подтвердила свою состоятельность. При этом не стоит полагать, что подобный отпугиватель - это стопроцентная гарантия безопасности. Крайне важно, чтобы местные жители правильно утилизировали пищевые и другие отходы, которые привлекают медведей, оперативно и правильно реагировали на их появление, имели систему оповещения в населенном пункте", - рассказывает Михаил Стишов, координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики, слова которого приводит пресс-служба.

В ближайшее время сотрудники НИИ прикладной акустики доработают прибор: адаптируют его к северным условиям и убедятся, что устройство полностью безопасно для животных. Кроме того, специалисты института разрабатывают мобильную версию прибора, которую может переносить один человек. Эта модель будет передана для испытаний на Чукотку, одному из Медвежьих патрулей. Повторные испытания на Новой Земле планируются в августе - сентябре следующего года.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.12.19 11:41
Самым загруженным днем в московских аэропортах перед Новым годом станет 30 декабря
.
  26.12.19 11:09
Путин уволил главу УВД на московском метрополитене
.
  26.12.19 10:08
Более 100 млн руб. сэкономили пассажиры с момента запуска МЦД
.
  26.12.19 06:53
Pegas Fly с февраля планирует открыть рейс из Москвы в Курган
.
  25.12.19 17:46
На Москву опускается туман
.
  25.12.19 15:04
Школьники из 17 регионов РФ посетят Москву на новогодних праздниках
.
  25.12.19 14:53
Памятник железнодорожникам-участникам ВОВ и труженикам тыла установят в центре Москвы
.
  25.12.19 13:37
Совокупный объем инвестиций по офсетным контрактам столицы приблизился к 10 млрд рублей
.
  25.12.19 12:48
Небольшой снег может выпасть в Москве в субботу и воскресенье
.
  25.12.19 11:35
По программе реновации в Москве может быть построено около 44 млн кв.м жилья


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket