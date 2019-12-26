Ученые приступили к испытаниям звукового отпугивателя белых медведей

26.12.19 14:00

© РИА Новости. Вера Костамо

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Звуковой отпугиватель белых медведей был протестирован на Новой Земле, устройство призвано обеспечить безопасность арктических поселений и снизить количество конфликтов между человеком и медведями.

"На Новой Земле, около поселка Белушья Губа проведены тестовые испытания звукового отпугивателя белых медведей. Уникальная для нашей страны разработка инициативно произведена Научно-исследовательским институтом прикладной акустики во взаимодействии с WWF России. Устройство призвано обеспечить безопасность арктических поселений и снизить количество конфликтов между человеком и белым медведем", - говорится в сообщении пресс-службы Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF).

В испытаниях приняли участие специалисты Московского зоопарка, национального парка "Русская Арктика" и Института проблем экологии и эволюции им. А.Н.Северцова РАН. Тест проводили на мусорной свалке в трех километрах от поселка Белушья Губа.

Как уточнили в фонде, в этом районе в феврале 2019 года собралось более 50 белых медведей, из-за чего был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Специалистам удалось пронаблюдать реакцию пяти медведей на работу прибора. На звук медведи реагировали не одинаково - более взрослые и, вероятно, более осторожные предпочитали уходить, тогда как молодой зверь, испытывая явный сильный дискомфорт, продолжал оставаться на помойке. Работу ученых сильно осложнили погодные условия - постоянная метель и короткий световой день. Поэтому результаты тестирования можно рассматривать только как предварительные", - добавили в сообщении.

"Несмотря на то, что требуется дальнейшая доработка прибора и проведение дополнительных испытаний, идея отпугивания медведей звуком подтвердила свою состоятельность. При этом не стоит полагать, что подобный отпугиватель - это стопроцентная гарантия безопасности. Крайне важно, чтобы местные жители правильно утилизировали пищевые и другие отходы, которые привлекают медведей, оперативно и правильно реагировали на их появление, имели систему оповещения в населенном пункте", - рассказывает Михаил Стишов, координатор проектов WWF России по сохранению биоразнообразия Арктики, слова которого приводит пресс-служба.

В ближайшее время сотрудники НИИ прикладной акустики доработают прибор: адаптируют его к северным условиям и убедятся, что устройство полностью безопасно для животных. Кроме того, специалисты института разрабатывают мобильную версию прибора, которую может переносить один человек. Эта модель будет передана для испытаний на Чукотку, одному из Медвежьих патрулей. Повторные испытания на Новой Земле планируются в августе - сентябре следующего года.