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26.12.19 14:02
Турпоток в Ярославскую область в 2019 году увеличится на 17%
"Ожидается, что в декабре в регион приедет еще около 200 тысяч. Таким образом, рост числа гостей составит 17% по сравнению с 2018 годом", - говорится в сообщении.
Число размещенных в гостиницах региона в январе-ноябре возросло на 27% - до 803 тыс. гостей. В этом году на 5% увеличилась и средняя продолжительность пребывания в регионе, сейчас она составляет 2,3 дня.
Отмечается, что существенный рост числа гостей в Ярославской области связан с активной маркетинговой политикой, которая ведется в рамках единого бренда.
"Проведение ярких событий, в том числе в низкий сезон, создание новых туристических проектов, развитие инфраструктурных проектов - все работает на единую цель - к 2025 году войти в 5-ку крупнейших туристических центров региона, а также принимать не менее 8 миллионов туристов в год", - приводятся в сообщении слова директора регионального департамента туризма Юлии Рыбаковой.
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