Путин: на селе проживают 53% от общего числа россиян с низкими доходами

26.12.19 14:07

© РИА Новости. Александр Паниотов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин призвал руководство предприятий сельскохозяйственного комплекса не забывать о благосостоянии своих работников.

"Средняя зарплата в сельском хозяйстве составляет только примерно две трети от средней по экономике", - сказал глава государства на заседании Госсовета по вопросам аграрной политики в четверг.

"Обращаю на это внимание, прежде всего, работодателей. Нужно больше думать о людях, которые обеспечивают ваши успехи, двигают всю отрасль вперед", - добавил президент.

По его словам, на селе проживают 53% от общего числа граждан с низкими доходами.

"То есть, наша приоритетная, общенациональная задача - снижение и преодоление бедности - в значительной степени имеет сельское измерение", - добавил он.