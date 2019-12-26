Власти Крыма рассчитывают на принятие закона о яхтинге в пяти регионах одновременно

26.12.19 14:09

© РИА Новости. Василий Батанов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Региональный закон о развитии яхтенного туризма может быть принят в пяти субъектах РФ одновременно, сообщил председатель комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Мы приняли решение разработать региональный закон, но принимать его будем одновременно, чтобы правила для яхтсменов были одинаковыми", - сказал Черняк журналистам в четверг.

По его словам, такие договоренности уже достигнуты с законодателями Севастополя и Краснодарского края. Кроме того, соответствующие предложения отправлены в Санкт-Петербург и Калининградскую область. Первое совместное обсуждение проекта закона запланировано на весну 2020 года.

Парламентарий напомнил, что разработана концепция развития яхтинга в Крыму, она предполагает создание 17 яхтенных марин. Инвесторы, желающие реализовать такие проекты, уже есть, в том числе - из Китая, уточнил Черняк.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин весной 2019 года поручил правительству РФ подготовить совместно с заинтересованными организациями и представить предложения о развитии яхтенного туризма в Крыму и Севастополе.

Крупнейшая в Крыму яхтенная марина должна появиться в Балаклаве, которая находится на берегу хорошо защищенной от штормов живописной бухты. Проект международного центра туризма там будет реализован за счет средств федерального и регионального бюджетов (до 7 млрд рублей), а также частных инвестиций (10-15 млрд рублей).