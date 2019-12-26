Лимаренко: все больницы и школы на Сахалине оснащены широкополосным интернетом

26.12.19 14:17

© РИА Новости. Михаил Климентьев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Все медицинские и образовательные учреждения Сахалинской области подключены к сети интернет, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в интервью каналу "Россия-24" в четверг.

Отвечая на вопрос, как обстоят в регионе дела с доступом к интернету и цифровизацией, глава региона сказал: "У нас с этим лучше, чем в целом в России".

"В каждом районе присутствует широкополосный интернет, 100% обеспечены (доступом к интернету - ИФ) все медицинские и образовательные учреждения, объекты культуры. У нас, более того, находясь в селе, можно проконсультироваться с врачом в Москве или в Санкт-Петербурге или за границей, поскольку работает телемедицина", - отметил Лимаренко.

Благодаря интернету и процессу цифровизации, по его словам, "поликлиники, наше первичное звено, становятся доступными для населения".

Подключение к интернету социально значимых учреждений осуществляются в регионе в рамках национального проекта "Цифровая экономика", который реализуется в России с 2018 года по инициативе президента Владимира Путина. Ключевые задачи - повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий, подготовить кадры будущего в условиях сквозной цифровизации и простимулировать инвестиции в новые сферы, увеличив долю затрат на развитие цифровой экономики в ВВП минимум в три раза. Кроме того, инициатива призвана сделать интернет доступным для каждого жителя страны и покрыть связью последнего поколения - 5G - крупнейшие города России.