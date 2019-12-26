Голоса всех птиц РФ можно будет услышать у фонтана в Пущино в 2020 году

26.12.19 14:21

Фото с сайта администрации городского округа Пущино

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Звуковая инсталляция "Лес птиц" появится в зоне отдыха у фонтана в Пущино после завершения ее благоустройства в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

"По замыслу проекта посетители смогут услышать звуковую инсталляцию "Лес птиц", основанную на коллекции выдающегося ученого Венпринцева Бориса Николаевича, записавшего голоса всех птиц, которые проживают или гнездятся на территории России", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отмечают, что благоустройство зоны отдыха у фонтана завершится в 2020 году, главная задача проекта - сохранение основных идей и форм, заложенных авторами полвека назад.

"Дополнительный жизненный импульс Пущинскому парку придадут восстановленный розарий и новые цветы с поилками для птиц. Неподалеку от розария расположится амфитеатр, обращенный в сторону фонтана и образующий с ним единую композицию со сценой. Многоуровневость будет достигаться наличием разновысотных скамеек", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Михаила Хайкина.

По его словам, также будут выстроены новые пешеходные маршруты, ориентированные на жилые кварталы, расположенные по диагонали от площади.

Ранее сообщалось, что на проведение работ по благоустройству территории были зарезервированы более 60 млн руб.