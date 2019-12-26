Возвращение легенды: в Нижнем Новгороде возрождают строительство "Метеоров"
  
Немедленные санкции: США удалось затормозить строительство "Северного потока-2"
   
Жизнь без границ: ученые выяснили, где жили древние денисовцы
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
26.12.19 14:21

Голоса всех птиц РФ можно будет услышать у фонтана в Пущино в 2020 году

Фото с сайта администрации городского округа Пущино
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Звуковая инсталляция "Лес птиц" появится в зоне отдыха у фонтана в Пущино после завершения ее благоустройства в 2020 году, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

"По замыслу проекта посетители смогут услышать звуковую инсталляцию "Лес птиц", основанную на коллекции выдающегося ученого Венпринцева Бориса Николаевича, записавшего голоса всех птиц, которые проживают или гнездятся на территории России", - отмечается в сообщении.

В ведомстве отмечают, что благоустройство зоны отдыха у фонтана завершится в 2020 году, главная задача проекта - сохранение основных идей и форм, заложенных авторами полвека назад.

"Дополнительный жизненный импульс Пущинскому парку придадут восстановленный розарий и новые цветы с поилками для птиц. Неподалеку от розария расположится амфитеатр, обращенный в сторону фонтана и образующий с ним единую композицию со сценой. Многоуровневость будет достигаться наличием разновысотных скамеек", - приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Михаила Хайкина.

По его словам, также будут выстроены новые пешеходные маршруты, ориентированные на жилые кварталы, расположенные по диагонали от площади.

Ранее сообщалось, что на проведение работ по благоустройству территории были зарезервированы более 60 млн руб.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.12.19 11:41
Самым загруженным днем в московских аэропортах перед Новым годом станет 30 декабря
.
  26.12.19 11:09
Путин уволил главу УВД на московском метрополитене
.
  26.12.19 10:08
Более 100 млн руб. сэкономили пассажиры с момента запуска МЦД
.
  26.12.19 06:53
Pegas Fly с февраля планирует открыть рейс из Москвы в Курган
.
  25.12.19 17:46
На Москву опускается туман
.
  25.12.19 15:04
Школьники из 17 регионов РФ посетят Москву на новогодних праздниках
.
  25.12.19 14:53
Памятник железнодорожникам-участникам ВОВ и труженикам тыла установят в центре Москвы
.
  25.12.19 13:37
Совокупный объем инвестиций по офсетным контрактам столицы приблизился к 10 млрд рублей
.
  25.12.19 12:48
Небольшой снег может выпасть в Москве в субботу и воскресенье
.
  25.12.19 11:35
По программе реновации в Москве может быть построено около 44 млн кв.м жилья


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket