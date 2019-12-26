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26.12.19 14:31
Центр Кемерово встал в 10-бальных пробках из-за шествия Дедов Морозов
По данным портала "Яндекс. Пробки", дороги полностью загружены улицах Щетинкина, Николая Островского, Арочной, Орджоникидзе, Весенней, Красноармейской и 50 лет Октября, а также проспектах Советский и Кузнецкий.
Кроме того, движение затруднено на Университетском, Красноармейском и Кузнецком мостах.
По данным мэрии Кемерово, движение транспорта в Центральном районе города частично ограничено из-за акции "Парад тысячи Дедов Морозов", которое завершится в 21:00 (17:00 мск) на главной площади столицы Кузбасса - площади Советов.
Планируется, что парад войдет в книгу рекордов России как самый массовый парад Дедов Морозов в стране.
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