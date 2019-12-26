Калужская область установила льготное налогообложение для бумагопроизводств в ОЭЗ

26.12.19 14:42

© РИА Новости. Антон Денисов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты калужского областного Заксобрания на заседании сессии в четверг приняли поправки в региональный закон "О понижении налоговой ставки налога на прибыль для резидентов особых экономических зон (ОЭЗ)", передал корреспондент "Интерфакса" с заседания.

В список предприятий, получающих льготы, добавлены производства бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, а также прочих сопутствующих изделий.

Первые 10 лет с момента получения статуса резидента ОЭЗ такие заводы не будут платить налоги на прибыль, с 11 по 15 налоговый период ставка налогов для них составит 5%, с 16-го они начнут платить налог по полной ставке в 13,5%.

Получить эти налоговые льготы смогут только фирмы, ставшие резидентами особой экономической зоны после 1 января 2020 года. При этом они должны инвестировать в производство не менее 7 млрд рублей. При этом не менее 70% выручки предприятие должно получать от производства в Калужской области.

Как сообщалось ранее, налоговые льготы были приняты также для предприятий, обрабатывающих древесину, производящие машины и оборудование и комплектующие для автомобилей. Они с первого по пятый год будут платить 0% налогов, с 6-го по девятый годы они будут платить по 3%; с 10-го по 11 годы - 5%; с 12-го по 13 годы - 8%; с 14-го по 15 годы - 10%; с 16-го года - полную ставку в 13,5%.

Резиденты, занимающиеся другими видами деятельности, будут платить 5% налога на прибыль в первые 10 лет деятельности; 9% - с 11 по 15 годы работы и 13,5% - с 16 года деятельности.

Если инвестиционный контракт будет расторгнут, или резиденты не выполнят обязательства по объему инвестиций, они будут обязаны выплатить все неуплаченные благодаря льготе налоги в бюджет.

Кроме того для организаций-участников региональных инвестиционных проектов и специальных инвестиционных контрактов установлены пониженные ставки по налогу на прибыль, подлежащему зачислению в областной бюджет. Для первой категории ставка составит 13,5%, для второй - 10%.

ОЭЗ "Калуга" создана в 2012 году на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. Общая площадь превышает 1 тыс. га. Ее резидентами являются 18 компаний, включая круглогодичный тепличный комплекс холдинга "Агро-Инвест", предприятие "Интерфармгласс Калуга", завод древесноволокнистых плит "Кроношпан Калуга" (структура австрийской Kronospan), карандашную фабрику "Красина" и другие предприятия.