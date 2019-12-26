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26.12.19 14:52

Получено разрешение на ввод еще двух домов в "Солнечной системе"

© РИА Новости. Антон Денисов
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Получено разрешение на ввод домов №4 и №8 ЖК "Солнечная система", говорится в сообщении Фонда защиты прав дольщиков.

"Застройщик Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" получил разрешение на ввод двух домов в ЖК "Солнечная система" № 4 и № 8", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что всего ключи от своих квартир получат более тысячи дольщиков.

Ранее также сообщалось, что дольщики домов №№2 и 7 в жилом комплексе "Солнечная система" обанкротившейся компании Urban Group получат денежные компенсации вместо их достройки.

Как сообщалось, летом 2018 года застройщик Urban Group был признан банкротом. Компания возводила почти 870 тыс. кв.м жилья и оставила обязательства перед тысячами дольщиков на 80 млрд руб.

Достраивать незавершенный жилой комплекс "Солнечная система" в Химках поручили Фонду защиты прав дольщиков. Ключи первым 1,5 тыс. обманутым дольщикам выдали в мае. Еще около тысячи дольщиков получат свое жилье в январе 2020 года.

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