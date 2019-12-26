|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
26.12.19 14:52
Получено разрешение на ввод еще двух домов в "Солнечной системе"
"Застройщик Фонд "Специальные проекты Фонда защиты прав дольщиков" получил разрешение на ввод двух домов в ЖК "Солнечная система" № 4 и № 8", - говорится в сообщении.
В нем уточняется, что всего ключи от своих квартир получат более тысячи дольщиков.
Ранее также сообщалось, что дольщики домов №№2 и 7 в жилом комплексе "Солнечная система" обанкротившейся компании Urban Group получат денежные компенсации вместо их достройки.
Как сообщалось, летом 2018 года застройщик Urban Group был признан банкротом. Компания возводила почти 870 тыс. кв.м жилья и оставила обязательства перед тысячами дольщиков на 80 млрд руб.
Достраивать незавершенный жилой комплекс "Солнечная система" в Химках поручили Фонду защиты прав дольщиков. Ключи первым 1,5 тыс. обманутым дольщикам выдали в мае. Еще около тысячи дольщиков получат свое жилье в январе 2020 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket