Бюджет-2020 Челябинской области утвержден с дефицитом 11% от расходов

26.12.19 14:57

© РИА Новости. Владимир Трефилов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на заседании в четверг приняли в окончательном чтении проект бюджета региона на 2020 год с дефицитом в размере 22 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минфина области.

Доходы утверждены в размере 178,8 млрд рублей, расходы - 200,8 млрд рублей, таким образом дефицит составит 11% от расходов.

"По сравнению с параметрами, рассматриваемыми в первом чтении, планируемые доходы и расходы бюджета на 2020 год увеличились на 3,4 млрд рублей. Изменения обусловлены дополнительным распределением федеральных трансфертов Челябинской области в ходе принятия государственного бюджета на 2020-2022 годы", - говорится в сообщении.

Федеральные ресурсы выделены на поддержку региональных и муниципальных программ формирования современной городской среды (1,265 млрд рублей), ежемесячные выплаты при рождении третьего или последующих детей (759,8 млн рублей), на поддержку малого и среднего предпринимательства (133,8 млн рублей) и возмещение части затрат агропредприятий на уплату процентов по инвестиционным кредитам (282,2 млн рублей), на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний (264 млн рублей), на развитие инфраструктуры и модернизацию автомобильной техники под использование природного газа (76,6 млн рублей).

Часть средств направлены на поддержку сельских территорий - обеспечение их устойчивого развития (167,3 млн рублей) и единовременные выплаты медикам, прибывшим на работу в села и малые города (105,3 млн рублей). Также регион получит больше ресурсов на переобучение и повышение квалификации отдельных категорий жителей - жителей области старше 50 лет (92,9 млн рублей) и неработающих женщин с детьми-дошкольниками (57,1 млн рублей).

В ходе второго чтения увеличены на 2020 год и областные расходы - на строительство школ и детских садов (1,74 млрд рублей), на дополнительно введенные губернатором меры социальной поддержки граждан (597,3 млн рублей), на оплату труда работников бюджетной сферы (115,5 млн рублей).

Последние поправки в бюджет Челябинской области на 2019 год были внесены в декабре. Депутаты Законодательного собрания утвердили доходы в размере 179 млрд 74,3 млн рублей, расходы - 190 млрд 907,2 млн рублей, дефицит - 11 млрд 832,9 млн рублей или 6,2% от расходов.

Ранее министр финансов региона Андрей Пшеницын сообщал, что практически половина суммы дефицита будет покрыта резервами средств, которые останутся по итогам текущего года. Еще одним источником покрытия дефицита могут стать займы. "Это вынужденная мера, прибегать к которой планируется в крайнем случае - когда будут исчерпаны все другие возможности", - отмечал министр.