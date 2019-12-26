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26.12.19 15:03

Власти Екатеринбурга рассматривают два проекта канатной дороги

© РИА Новости. Денис Гришкин
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Администрация Екатеринбурга рассматривает два проекта по строительству в городе канатных дорог, сообщил глава Екатеринбурга Александр Высокинский на пресс-конференции в четверг.

"Мы не останавливаем работу над расчетами и возможностью применения в городе канатных дорог. Пока смотрим от Академического до Ботаники, вторую смотрим прямо в центре города от "Драмы" (Драмтеатра - ИФ) до начала улицы Первомайская. (. . .) Будет очень неплохо, если через центр города, через пруд пройдет канатная дорога", - сказал Высокинский.

Он добавил, что была "очень красивая идея сделать канатку от Химмаша до Ботаники", но не получается из-за большого количества линий электропередачи по этой трассе.

Он также отметил, что анализ пассажиропотоков в Екатеринбурге завершен.

"Сейчас заключаем контракт на разработку новой транспортной сети по конкретным маршрутам, пересадочным узлам, чтобы можно было просчитывать концессию городского транспорта. Есть несколько инвестиционных предложений по концессии. Рассчитываем летом, имея математическую модель, уже говорить по полному обновлению городского транспорта", - отметил глава города.

По его словам, в 2020 году планируется закупка "двух-трех сотен автобусов".

"Цель - выйти на достаточно серьезное обновление парка трамваев. (. . .) К 2023 году транспортный парк предстоит серьезно обновить. Не собираемся избавляться в городе от троллейбусов (. . .) ", - сказал Высокинский.

Ранее сообщалось, что глава Екатеринбурга Александр Высокинский готов рассмотреть возможность строительства в городе канатной дороги. По его мнению, канатка могла бы связать микрорайон "Академический" и станцию метро "Ботаническая", а также иметь ответвление в сторону района "Химмаш".

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