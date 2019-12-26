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SmartWings весной начнет полеты из екатеринбургского "Кольцово" в Прагу, airBaltic - в Ригу

© РИА Новости. Максим Блинов
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Два новых международных авиаперевозчика - латвийская авиакомпания airBaltic и чешская Smartwings - в 2020 году начнут выполнять рейсы в Екатеринбург, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе екатеринбургского аэропорта "Кольцово".

"Аэропорт "Кольцово" находится в постоянном контакте с несколькими десятками иностранных авиакомпаний. Договоренности о начале полетов в 2020 году достигнуты c airBaltic в Ригу и Smartwings в Прагу. В следующем году возможен приход одного из крупнейших европейских лоукостеров", - отметили в пресс-службе.

Согласно расписанию на сайте аэропорта, airBaltic будет выполнять рейсы на самолетах Boeing-737 со 2 апреля дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям. В настоящее время прямых рейсов в Ригу из Екатеринбурга нет.

Smartwings начнет летать в Прагу также на Boeing-737 с 30 марта по понедельникам и четвергам. Сейчас в столицу Чехии летают "Уральские авиалинии" (MOEX: URAL), в летнем расписании полеты запланированы во все дни недели, кроме понедельника.

Регулярные рейсы в "Кольцово" в настоящее время осуществляют десять иностранных авиакомпаний, тогда как в 2018 году их было 13. В частности, полеты турецкого перевозчика AtlasGlobal в Анталью и Czech Airlines в Прагу замещены рейсами отечественных авиакомпаний, приостановлены рейсы Air Moldova в Кишинев.

Smartwings - чешская бюджетная авиакомпания, выполняет полеты в города Европы и за ее пределы из аэропортов Праги, Брно и Остравы.

Air Baltic Corporation (airBaltic) - ведущая авиакомпания в странах Балтии. Компания летает более чем по 70 маршрутам из Риги, а также выполняет полеты из Таллина и Вильнюса.

Международный аэропорт "Кольцово" (входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова") сотрудничает примерно с 60 зарубежными и российскими авиакомпаниями, которые выполняют полеты более чем по 120 направлениям.

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