Минсельхоз: разведение улиток будет отнесено к видам сельхоздеятельности

26.12.19 15:18

Фото "Интерфакса"

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Разведение улиток в России будет отнесено к видам сельскохозяйственной деятельности, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании Госсовета в четверг в Москве.

"По итогам встречи в Адыгее разведение виноградных улиток будет включено в перечень сельскохозяйственных видов деятельности, а значит, сможет получать меры государственной поддержки, в частности гранты", - сказал глава Минсельхоза.

Патрушев высказался за расширение взаимодействия с бизнесом. "Бизнес может подсказать, какие меры поддержки для него наиболее актуальны", - сказал он.

Как сообщалось, о необходимости включить разведение улиток в виды сельхоздеятельности президента Владимира Путина попросил один из участников встречи, которая состоялась в понедельник в Адыгее. Президент поручил Минсельхозу рассмотреть такую возможность.

"За улиток спасибо", - прокомментировал Путин доклад министра на заседании Госсовета.