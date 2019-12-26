Собственными средствами: Россия рассчитывает достроить "Северный поток-2" за несколько месяцев
  
Нелетная погода: вертолет Ми-8 разбился в Красноярском крае, угодив в снежный вихрь
   
Возвращение легенды: в Нижнем Новгороде возрождают строительство "Метеоров"
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
26.12.19 17:08

В отношении семьи Арашуковых завели четыре уголовных дела

© РИА Новости. Антон Денисов
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Следственный комитет возбудил четыре уголовных дела о растрате в отношении бывшего советника генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова, отца экс-сенатора Рауфа Арашукова, по двум из них подозреваемыми проходят мама и родная сестра последнего, заявил адвокат Владимир Постанюк, который защищает Арашукова-старшего.

"Возбуждено четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере - ИФ)", - сказал Постанюк журналистам.

По его словам, по всем четырем делам подозреваемым проходит Рауль Арашуков. В одном из дел, уточнил защитник, фигурирует дочь Арашукова-старшего, родная сестра экс-сенатора Рауфа Арашукова, Камилла Агоева, в другом - Нелли Арашукова, супруга Рауля Арашукова и мама Рауфа Арашукова.

Постанюк подчеркнул, что о возбуждении указанных дел защита Арашуковых узнала только из материалов следствия, приложенных к ходатайству о продлении сроков ареста Раулю и Рауфу Араушковым, которое рассматривает Басманный суд Москвы в четверг.

Ранее адвокат Анна Ставицкая, защищающая Рауфа Арашукова, заявила "Интерфаксу", что из-за возбуждения новых уголовных его семья была вынуждена уехать за границу. Она также отметила, что Арашуков расценивает действия следствия как способ давления на него.

В свою очередь, другой адвокат экс-сенатора - Марина Андреева - пояснила агентству, что, согласно материалам следствия, женщины находятся в федеральном розыске, мера пресечения им не избиралась.

Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с тогда еще действующего сенатора неприкосновенности.

В настоящее время Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), двух эпизодах организации убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п."ж, з" ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Следствие считает, что Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.

Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром", которого за несколько лет было похищено более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает дело "политическим заказом".

Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, кроме отца и сына, к ответственности привлечены более десяти человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  26.12.19 16:13
На Красной площади появится музей, посвященный Олимпиаде-1980
.
  26.12.19 11:41
Самым загруженным днем в московских аэропортах перед Новым годом станет 30 декабря
.
  26.12.19 11:09
Путин уволил главу УВД на московском метрополитене
.
  26.12.19 10:08
Более 100 млн руб. сэкономили пассажиры с момента запуска МЦД
.
  26.12.19 06:53
Pegas Fly с февраля планирует открыть рейс из Москвы в Курган
.
  25.12.19 17:46
На Москву опускается туман
.
  25.12.19 15:04
Школьники из 17 регионов РФ посетят Москву на новогодних праздниках
.
  25.12.19 14:53
Памятник железнодорожникам-участникам ВОВ и труженикам тыла установят в центре Москвы
.
  25.12.19 13:37
Совокупный объем инвестиций по офсетным контрактам столицы приблизился к 10 млрд рублей
.
  25.12.19 12:48
Небольшой снег может выпасть в Москве в субботу и воскресенье


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket