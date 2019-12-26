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26.12.19 17:08
В отношении семьи Арашуковых завели четыре уголовных дела
"Возбуждено четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере - ИФ)", - сказал Постанюк журналистам.
По его словам, по всем четырем делам подозреваемым проходит Рауль Арашуков. В одном из дел, уточнил защитник, фигурирует дочь Арашукова-старшего, родная сестра экс-сенатора Рауфа Арашукова, Камилла Агоева, в другом - Нелли Арашукова, супруга Рауля Арашукова и мама Рауфа Арашукова.
Постанюк подчеркнул, что о возбуждении указанных дел защита Арашуковых узнала только из материалов следствия, приложенных к ходатайству о продлении сроков ареста Раулю и Рауфу Араушковым, которое рассматривает Басманный суд Москвы в четверг.
Ранее адвокат Анна Ставицкая, защищающая Рауфа Арашукова, заявила "Интерфаксу", что из-за возбуждения новых уголовных его семья была вынуждена уехать за границу. Она также отметила, что Арашуков расценивает действия следствия как способ давления на него.
В свою очередь, другой адвокат экс-сенатора - Марина Андреева - пояснила агентству, что, согласно материалам следствия, женщины находятся в федеральном розыске, мера пресечения им не избиралась.
Рауф и Рауль Арашуковы были задержаны в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с тогда еще действующего сенатора неприкосновенности.
В настоящее время Рауфу Арашукову предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210), двух эпизодах организации убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 33, п."ж, з" ч. 2 ст. 105) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ). Следствие считает, что Арашуков может быть причастен к убийствам заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" КЧР Аслана Жукова и советника главы республики Фраля Шебзухова, а также избиению свидетеля убийства Жукова.
Кроме того, следствие полагает, что экс-сенатор входил в преступное сообщество, организованное его отцом. Последнему вменяется организация преступного сообщества и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, Арашуков-старший создал ОПС для махинаций с газом ПАО "Газпром", которого за несколько лет было похищено более чем на 30 млрд рублей.
Арашуковы не признают вину. Экс-сенатор заявлял, что считает дело "политическим заказом".
Всего в рамках "дела Арашуковых" к настоящему времени, кроме отца и сына, к ответственности привлечены более десяти человек, которым инкриминируется участие в ОПС и хищения.
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