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26.12.19 15:27

Трое экс-полицейских получили от шести до семи лет за изнасилование дознавательницы в Уфе

© РИА Новости. Вадим Брайдов
26 декабря. Interfax-Russia.ru - Кировский суд Уфы в четверг вынес приговор трем бывшим полицейским по делу об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции.

"Салавата Галиева, Эдуарда Матвеева, Павла Яромчука (...) признать виновными по ч.2 ст.131 (изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), ст.132 ч.2 п.а УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой", - сказал судья.

Галиев и Матвеев приговорены к 7 годам общего режима, Яромчук - к 6 годам общего режима.

Кроме того, суд постановил взыскать с троих подсудимых 3 млн рублей солидарно в счет морального вреда.

"Взыскать 3 млн рублей солидарно, в удовлетворении остальных требований отказать", - сказал судья.

До вступления в силу приговора осужденные останутся под домашним арестом. Суд при вынесении учел срок содержания осужденных под стражей и домашнего ареста при вынесении приговора.

В свою очередь адвокаты осужденных заявили журналистам, что недовольны приговором и готовятся обжаловать его после изучения.

Адвокат потерпевшей Ирина Валиева сообщила, что удовлетворена вынесенным решением. "Очень хорошо, что они (осужденные - ИФ) остались до обжалования решения под домашним арестом, чтобы время не съели у суда, пока будут знакомиться с делом, с приговором", - сказала она.

Яромчук, Галиев и Матвеев, по версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года напали на 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии.

Было возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Фигуранты дела, которые неоднократно заявляли о своей невиновности, были уволены из органов внутренних дел. Потерпевшую также уволили за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

Обвиняемые были арестованы 6 ноября 2018 года. В апреле текущего года Яромчук по решению суда был переведен под домашний арест, аналогичные меры пресечения в мае были избраны и для двух других фигурантов. Ранее суд на предварительном заседании по уголовному делу продлил обвиняемым домашний арест до 2 января 2020 года.

Ни один из подсудимых вину не признал. Гособвинитель требовал приговорить Галиева и Матвеева к 9, Яромчука - к 8 годам лишения свободы.

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