Ростовская область в 2019г сохранила объем господдержки АПК

26.12.19 15:32

© РИА Новости. Александр Кондратюк

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Объем государственной поддержки АПК Ростовской области в 2019 году составил почти 5,5 млрд рублей, говорится в сообщении управления информполитики со ссылкой на первого заместителя губернатора региона Виктора Гончарова.

В областном Минсельхозпроде агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что в 2018 году объем господдержки АПК был примерно таким же.

"Предварительно мы уже видим ряд положительных итогов года. Уже отмечали, что урожай зерновых превысил 12 млн тонн, что более чем на миллион больше прошлогоднего сбора. Масличных мы собрали около 1,8 млн тонн, что тоже больше. Есть рост по ряду других видов продукции, идет активная работа по развитию фермерских хозяйств с акцентом на животноводство", - сказал Гончаров па итоговом совместном заседании общественного совета и коллегии областного Минсельхозпрода в среду.

В целом, по данным за 11 месяцев, индекс производства в сельском хозяйстве превышает 104%. Ожидается, что по итогам 2019 года выручка от реализации продукции составит почти 102 млрд рублей.

Кроме того, отметил Гончаров, помимо производственных вопросов большое внимание уделяется и социальным, включая улучшение жилищных условий сельских жителей, обеспечение их инженерной инфраструктурой.

В ходе заседания заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева подчеркнула, что текущий год переходный: завершены мероприятия программы устойчивого развития сельских территорий, с января 2020 года начинается новая по их комплексному развитию.

За пять лет реализации мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий господдержка составила 7,3 млрд рублей. За это время социальные выплаты получили порядка 2 тыс. сельских семей, из них 1,4 тыс. - это молодые семьи и молодые специалисты.

Кроме того, на инженерное обустройство сельских территорий было направлено 3,3 млрд рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 88 объектов газификации и водоснабжения, повысив уровень обеспеченности сельского населения газом на 4,3% и водой - на 6%.

Как сообщалось, в областном бюджете на 2020 год на комплексное развитие сельских территорий по направлениям деятельности Минсельхозпрода предусмотрено 806,3 млн рублей.