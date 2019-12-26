Уголовное дело возбуждено по факту покушения на главу Рамонского района Воронежской области

26.12.19 15:39

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов утром в четверг попал в больницу после взрыва в его служебном автомобиле, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Взрыв произошел, когда чиновник открыл дверь своего служебного автомобиля. Он доставлен в реанимацию", - сказал источник.

По факту покушения на Фролова следователи завели уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в региональном СКР.

Дело возбуждено по п ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

"В целях координации действий следователей, следователей-криминалистов СК и сотрудников иных правоохранительных органов, привлеченных к расследованию произошедшего, на место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит и его заместитель Дмитрий Ломакин. Производство расследования поручено наиболее опытным следователям аппарата управления", - говорится в сообщении.

В интересах следствия иная информация в настоящее время не разглашается.

В настоящее время чиновник доставлен в реанимационное отделение больницы в Воронеже, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Фролов в сознании, в нормальном состоянии. Ему обработаны раны на ногах. Он продолжает оставаться в реанимации под наблюдением врачей в связи с полученной контузией", - сказал собеседник агентства.

Власти региона обещают оказать пострадавшему необходимую помощь.

"Мы желаем Николаю Валерьевичу скорейшего выздоровления, а его родным и близким - мужества и терпения, чтобы пережить случившееся. Правительство области окажет Фролову и его семье всю необходимую помощь", - говорится в сообщении областного правительства.

Как сообщалось, глава Рамонского района Воронежской области Николай Фролов утром в четверг попал в больницу после взрыва в служебном автомобиле. Он получил травмы ног, но его жизни ничего не угрожает. Следователи возбудили дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).