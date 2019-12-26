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26.12.19 15:41
Продажу снюсов несовершеннолетним запретили в Челябинской области
Случаи продажи такой продукции (снюсов, конфет) были зафиксированы в челябинских школах в декабре.
"Смеси, ставшие популярными в силу своей доступности, невысокой цены, а также рекламы, приводят к быстрому привыканию к употреблению никотина, отравлениям и хроническим заболеваниям. Концентрация никотина в данных смесях в среднем составляет 40-60 мг, максимальная концентрация достигает 100 мг. При этом в обычной сигарете его содержание составляет всего до 1,5 мг", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что следствием употребления этих смесей являются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта. Так как доза потребляемого никотина очень велика, то возможны и нейротоксические нарушения в организме, что в итоге может привести к расстройствам сознания.
Запрет на продажу снюсов будет действовать на всей территории Челябинской области.
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