Продажу снюса полностью запретили на территории Калужской и Костромской областей

26.12.19 15:44

© РИА Новости. Константин Михальчевский

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Заксобрания Калужской области в четверг приняли закон о полном запрете продажи снюса (сосательного табака) на территории региона, сообщила пресс-служба законодательного органа.

"Запрет, предложенный молодежным парламентом региона, распространяется на все жевательные смеси и нюхательный табак, содержащие никотин или его производные. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность", - говорится в сообщении.

Граждан за продажу такого табака будут штрафовать на 5 тыс. рублей, должностных лиц - на 50 тыс. рублей, юрлица - на 1 млн рублей.

Запретить снюс было решено, поскольку его начали активно употреблять дети, в том числе, и в школах.

После вступления закона в силу члены молодежного парламента планируют совместные с административными комиссиями рейды по торговым точкам, а также лекции в учебных заведениях.

Депутаты Костромской областной думы в четверг на внеочередном заседании также приняли закон, запрещающий продажу бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Отмечается, что парламентарии специально собрались на внеочередное заседание, чтобы поправки вступили в силу уже с нового года.

Полностью запретить продажу снюсов можно только федеральным законом. Соответствующее обращение костромские депутаты направили в Госдуму, говорится в сообщении.