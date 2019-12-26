Бронзовую скульптуру Ивана Грозного установили в историческом центре Чебоксар

26.12.19 16:05

Фото с сайта администрации г. Чебоксары

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Скульптуру первого русского царя - Ивана IV Грозного - открыли в четверг в одном из скверов Чебоксар, сообщается на сайте администрации города.

"Идею установки скульптуры Ивану Грозному в год 550-летия Чебоксар поддержали горожане, участвуя в голосовании на портале "Открытый город". Большинство отметило, что это отличная идея - чем больше памятников, тем больше в городе интересных мест", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в становлении и развитии Чебоксар многое связано с именем русского царя.

"В 1551 году чуваши направили делегацию к Ивану Грозному с просьбой о добровольном вхождении в состав Русского государства. Чувашия стала его частью", - говорится в сообщении.

Выступая в ходе открытия скульптуры, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава отметил, что "русский царь Иван IV Грозный заложил в Чебоксарах основы православия".

"В 1555 году по его указу в Чебоксары прибыл первый архиепископ Казанский и Свияжский Гурий. В присутствии чебоксарцев он освятил город иконой Владимирской Божьей Матери, которая и по сей день охраняет чебоксарцев и представлена во Введенском соборе. По воле государя в Чебоксарах стали возводиться первые храмы - Введенский Собор и Троицкий монастырь", - приводятся в сообщении слова митрополита.

В свою очередь, заместитель главы администрации Чебоксар Алла Салаева сообщила, что со временем в историческом центре города, где установлена скульптура, появится музей под открытым небом.

"Сегодня мы открыли первый экспонат будущего музея. Он является уникальным произведением искусства, отлитым из бронзы в Москве. Скульптор - Игорь Кондратович. Скульптура передана в дар городу Чебоксары меценатом", - приводятся в сообщении слова Салаевой.