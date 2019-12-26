Тамбовский губернатор призвал установить в торговых сетях 7% квоту для региональной сельхозпродукции

26.12.19 16:26

© РИА Новости. Григорий Сысоев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Тамбовский губернатор Александр Никитин, выступая с докладом на заседании Госсовета в четверг, призвал законодательно закрепить право регионов устанавливать в торговых сетях минимальную долю местной сельхозпродукции в размере 7%, сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

"Малые сельскохозяйственные товаропроизводители практически не имеют места на полках торговых сетей. Без этого канала развитие малого и среднего аграрного бизнеса будет затруднено. Поэтому предлагается законодательно закрепить право субъектов РФ по установлению минимальной доли реализации продукции, произведенной малыми сельхозтоваропроизводителями, в пределах до 7%", - сказал он.

В России доля розничных рынков и ярмарок в общем обороте торговли ежегодно сокращается. На российском рынке продовольствия уверенно доминируют торговые сети. Фермеры ежедневно сталкиваются с проблемой доступного сбыта продукции. Из-за его отсутствия они вынуждены предлагать произведенную продукцию перекупщикам, либо распродавать за бесценок, пока продукция не испортилась, отмечает пресс-служба.

По мнению Никитина, в среднесрочной перспективе хорошим подспорьем сельхозпроизводителям станет интернет-торговля сельскохозяйственным сырьем и продуктами питания.

В Тамбовской области внедряется первая очередь цифровой платформы АПК, которая будет без посредников связывать сельскохозяйственных товаропроизводителей с потребителями. В настоящее время объем розничной интернет-торговли продуктами питания относительно невелик, но он ежегодно демонстрирует уверенный рост. Кроме того поддержкой здесь может стать портал бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства, но он также требует модернизации, отмечает пресс-служба.