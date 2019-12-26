Более 7 тыс. человек остались без тепла в свердловском Кировграде из-за коммунальной аварии

26.12.19 16:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Порыв в системе теплоснабжения произошел в четверг днем в городе Кировграде (Свердловская область), под отключение тепла попали жилые дома и соцобъекты, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В частности, нарушено теплоснабжение 53 жилых домов, где проживает более 7,1 тыс. человек, а также семи социальных объектов.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в "Объединенной теплоснабжающей компании", которая обслуживает данную территорию, восстановить теплоснабжение планируется к 20:00 по местному времени (18:00 мск).