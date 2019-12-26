Калуга планирует отметить свой 650-летний юбилей с новой набережной и Дворцом спорта

26.12.19 17:02

© РИА Новости. Максим Блинов

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Калуга к своему 650-летию, которое она будет отмечать в 2021 году, должна быть приведена в порядок, заявил врио городского головы Дмитрий Денисов на пресс-конференции в четверг.

"Это определенный рубеж, и мы должны создать систему, которая позволяет дойти до каждого двора и ликвидировать застарелые проблемы. Как хорошая хозяйка Калуга перед юбилеем и встречей гостей должна прибрать у себя дома и навести порядок", - сказал он.

Говоря о знаковых объектах, которые будут сданы в областном центре к этой дате, Денисов выделил проект реконструкции набережной Яченского водохранилища. По его словам, в него требуется внести корректировки, связанные с необходимостью очистки водоема. Градоначальник назвал проект приоритетным для городских властей и выразил уверенность в его скорой реализации.

В числе других знаковых проектов, которые будут реализованы в Калуге к юбилею, он выделил идущее полным ходом строительство Дворца спорта и второй очереди музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского, за которое после громкого скандала взялся уже третий по счету подрядчик.

Говоря о своих планах по наведению порядка в Калуге, Денисов подчеркнул необходимость приведения в порядок фасадов зданий на гостевых маршрутах и в местах массовых гуляний гостей города. По его словам, это возможно благодаря программе по проведению капремонта.

Кроме того, в Калуге к юбилею планируется привести в порядок памятники и объекты культурного наследия, в том числе находящиеся в федеральной собственности, дворы и межквартальные проезды и, конечно, дороги.

Врио городского головы назвал национальные проекты единственным действенным механизмом для осуществления всех намеченных планов.

"Сейчас в Калужской области реализуется 12 нацпроектов. В каждом зафиксированы целевые показатели и объемы финансирования. Наша задача - ритмично готовить заявки и получать софинансирование", - резюмировал он.