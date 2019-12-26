МИД РФ обещает ответить на санкции США по "Северному потоку 2" симметрично и зеркально

26.12.19 17:08

© РИА Новости. Сергей Гунеев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Россия ответит симметрично и зеркально на санкции Соединенных Штатов в отношении "Северного потока-2", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я не буду говорить, как конкретно будут выглядеть конкретные меры российской стороны, но, как вы уже слышали от российских официальных лиц на различных уровнях, мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады. Поэтому, к сожалению, вот этот подход, который называется "симметричным", "зеркальным", в качестве ответа его никто не отменял", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Так она ответила на вопрос, можно ли ожидать от Москвы каких-то ответных мер в отношении американских частных компаний на санкции США против "Северного потока-2".

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил "Интерфаксу", что ответные меры РФ за санкции США в отношении "Северного потока-2" не коснутся американского бизнеса и инвесторов. В качестве одной из ответных мер за санкции против "Северного потока - 2" Москва может расширить список американцев, которым запрещен въезд в РФ, сказал Рябков.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию. Их списки, американские, по ограничениям на въезд в США зачастую становятся достоянием гласности, у нас такой практики нет", - сказал замминистра.

Россия не будет спешить с ответными мерами в отношении Соединенных Штатов за санкции против "Северного потока-2", у Москвы нет обязательства действовать зеркально, сказал Рябков.

"Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем, здесь нет никакой гонки, к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, в который законодатели включили положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в "Северном потоке 2".

Санкции коснутся компаний, участвующих в сооружении газопровода, и их топ-менеджеров, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с блокировкой транзакций, связанных с их недвижимостью или активами в США. Запрет на строительство "Северного потока 2", прописанный в новом военном бюджете, вступает в силу немедленно. Трубоукладчик "Северного потока 2" компания Allseas уже приостановила строительство газопровода из-за этого закона и отвела суда с трассы магистрали.