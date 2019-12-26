Коммунальная авария оставила без холодной воды более 12 тыс. жителей Саратова

26.12.19 17:16

© РИА Новости. Константин Чалабов

25 декабря. Interfax-Russia.ru - Коммунальные службы Саратова ликвидируют аварию на сетях водоканала, оставившую без воды около 400 жилых домов разной этажности в Ленинском районе города, сообщается на сайте ГУ МЧС в четверг.

"В связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе d-300 мм (...) прикрыта задвижка d-100 мм. В зону понижения давления холодного водоснабжения входят 276 жилых домов частного сектора и 90 домов разной этажности с населением 12 тыс. 470 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, без холодной воды остались четыре детских сада, школа, больница, госпиталь Минобороны, областной госпиталь для ветеранов войн.

Завершить ремонтные работы планируется до 21:00 четверга.