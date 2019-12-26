Вспышку кори локализовали на Ставрополье

26.12.19 17:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Медикам удалось остановить распространение кори в городе Невинномысске Ставропольского края, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

"Очаг кори был зарегистрирован в Невинномысске в конце ноября - начале декабря. Благодаря противоэпидемическим мерам вспышку данного заболевания удалось локализовать", - говорится в сообщении.

В частности, в городе провели дополнительную вакцинацию в образовательных организациях, предприятиях торговли, транспорта, социальной сферы. Были сформированы прививочные бригады.

Иммунизация коснулась детей от года и до 17 лет, не привитых от кори. Особое внимание было уделено тем, чьи родители отказались от прививки.

Корь - острое инфекционное заболевание. Передается воздушно-капельным путем, вызывает высокую температуру, в начале заболевания может сопровождаться симптомами, характерными для ОРВИ: кашлем, насморком.