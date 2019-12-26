Осужденный на 7 лет колонии бывший первый вице-премьер Калмыкии выплатит государству более 25 млн рублей

26.12.19 17:55

© РИА Новости. Андрей Старостин

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Элистинский городской суд удовлетворил иск областной прокуратуры к бывшему первому вице-премьеру - экс-министру сельского хозяйства Калмыкии Петру Ланцанову, виновному в превышении должностных полномочий и хищении в особо крупном размере, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

"Прокуратура республики предъявила иск к Ланцанову о возмещении ущерба в размере 25 млн 293 тыс. руб., причиненного совершением преступления. Решением Элистинского городского суда от 25 декабря 2019 года исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд арестовал имущество, принадлежащее ответчику.

Уголовное дело было возбуждено в июле 2017 года. По версии следствия, в 2011 году Ланцанов дал поручение сотрудникам республиканского министерства сельского хозяйства принудить более 400 сельхозпроизводителей перечислить часть выделенных субсидий на счёт образованного холдинга "Мраморное мясо Калмыкии". Одна часть этих денежных средств в последующем была похищена, другая - использована не по назначению.

По данным прокуратуры республики, Ланцанов причинил материальный ущерб в особо крупном размере в сумме более 25 млн рублей министерству по земельным и имущественным отношениям республики.

В марте 2019 года Элистинский городской суд Калмыкии признал бывшего вице-премьера Калмыкии виновным в мошенничестве и превышении полномочий, назначив наказание - 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф в 500 тысяч рублей. Однако затем Ланцалову удалось обжаловать приговор в Верховном суде Калмыкии, наказание смягчили до 7 лет колонии.

В апреле этого года врио главы Калмыкии Бату Хасиков уволил Ланцанова с должности заместителя председателя правительства республики.