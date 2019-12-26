Еще более 8 тыс. российских дольщиков получат жилье или компенсации

26.12.19 17:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

26 декабря. Interfax-Russia.ru - Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о восстановлении прав еще более 8 тыс. пострадавших соинвесторов строительства жилья на сумму 17 млрд рублей, сообщили в четверг в пресс-службе фонда.

"В соответствии с решением Наблюдательного совета будут восстановлены права более 8 тысяч дольщиков, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели будет направлено более 17 млрд рублей из средств компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, набсовет признал целесообразным завершить строительство 31 дома в 10 регионах РФ. На эти цели потребуется 5,9 млрд рублей. После сдачи домов в эксплуатацию ключи от квартир получат более 4,4 тыс. дольщиков.

По другим 92 домам в девяти субъектах страны дольщикам будут выплачены денежные компенсации суммой 5,2 млрд рублей. Компенсации получат 3,6 тыс. россиян. Выплаты рассчитают по рыночной стоимости квадратного метра.

В ведомстве добавили, что в 2019 году состоялось три Набсовета, по результатам которых будут восстановлены права более 16 тыс. дольщиков в 21 регионе страны - на эти цели решено направить около 31 млрд рублей.

"В 2020 году планируется принять решения о финансировании мероприятий по восстановлению прав ещё 40 тысяч граждан. Мы рассчитываем решить накопленную проблему с "обманутыми дольщиками" к 2023 году", - подчеркнул гендиректор Фонда Олег Говорун.

Ранее он сообщил, что в целом в стране в настоящее время насчитывается 200 тыс. обманутых дольщиков, более 3 тыс. домов являются заброшенными и недостроенными.