Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла в Москве

26.12.19 21:19

© РИА Новости. Сергей Пятаков

26 декабря.Interfax-Russia.ru - В Москве на 87-м году жизни скончалась художественный руководитель театра "Современник" Галина Волчек, сообщила "Интерфаксу" заведующая литературной частью театра Евгения Кузнецова.

"Галина Борисовна скончалась ", - сказала представитель театра.

23 декабря Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу.

Как сообщали в пресс-службе театра, она попала в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. Ситуация с состоянием здоровья Волчек была стабильной, ожидалось, что в скором времени она вернется к работе в театре.

Некоторые СМИ сообщали, что Волчек находится в реанимационном отделении.

19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.

Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинооператора, окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького.

В 1956 году Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии - Волчек, Евгений Евстигнеев, Лидия Толмачева, Игорь Кваша и Олег Табаков организовали Студию молодых актёров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия "Современник".

Как актриса Волчек играла в ставших легендарными спектаклях: "Вечно живые" (1956) и "В поисках радости" (1957) по пьесам Виктора Розова, "Пять вечеров" (1958) и "Старшая сестра" (1962) Александра Володина, "Голый король" Евгения Шварца (1960), "Кто боится Вирджинии Вулф" Эдврда Олби в 1984.

Волчек с 1972 года - главный режиссёр театра "Современник", с 1989 года - его художественный руководитель.