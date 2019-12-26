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26.12.19 21:19
Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла в Москве
"Галина Борисовна скончалась ", - сказала представитель театра.
23 декабря Волчек была госпитализирована в Боткинскую больницу.
Как сообщали в пресс-службе театра, она попала в больницу в связи с легочным заболеванием, которое требует лечения в стационаре. Ситуация с состоянием здоровья Волчек была стабильной, ожидалось, что в скором времени она вернется к работе в театре.
Некоторые СМИ сообщали, что Волчек находится в реанимационном отделении.
19 декабря Волчек исполнилось 86 лет.
Советская и российская актриса театра и кино, театральный режиссер и педагог Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье известного кинооператора, окончила школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ им. Горького.
В 1956 году Олег Ефремов и молодые выпускники Школы-студии - Волчек, Евгений Евстигнеев, Лидия Толмачева, Игорь Кваша и Олег Табаков организовали Студию молодых актёров, которая спустя некоторое время получила название Театр-студия "Современник".
Как актриса Волчек играла в ставших легендарными спектаклях: "Вечно живые" (1956) и "В поисках радости" (1957) по пьесам Виктора Розова, "Пять вечеров" (1958) и "Старшая сестра" (1962) Александра Володина, "Голый король" Евгения Шварца (1960), "Кто боится Вирджинии Вулф" Эдврда Олби в 1984.
Волчек с 1972 года - главный режиссёр театра "Современник", с 1989 года - его художественный руководитель.
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