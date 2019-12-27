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27.12.19 06:12
Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в Иркутской области
"По предварительной информации, четыре человека пострадали, один погиб", - говорится в сообщении.
Авария произошла около 07:45 местного времени (02:45 мск) на 31-м км трассы. На месте работает экипаж ГИБДД. Движение транспорта не ограничено.
По уточненным данным полиции, машины столкнулись в районе 33-го км автодороги. Как пояснил водитель грузовика Freightliner, 56-летний житель Челябинска, у его автомобиля отказали тормоза. Грузовик следовал из Читы в Челябинск.
Погибший и четверо пострадавших находились в микроавтобусе Toyota Hiace.
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