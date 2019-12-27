Школьники в Петропавловске-Камчатском досрочно ушли на каникулы из-за непогоды

27.12.19 06:21

© РИА Новости. Алексей Владыкин

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Занятия для всех классов второй смены в школах Петропавловска-Камчатского в пятницу отменены, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

"Занятия для всех классов школ города во второй смене сегодня отменяются в связи с неблагоприятными погодными условиями", - говорится в сообщении.

Так образом, школьники ушли на зимние каникулы на день раньше запланированного (каникулы официально начинаются 28 декабря).

Также власти Петропавловска-Камчатского рекомендуют отменить в школах все новогодние мероприятия, запланированные на вторую половину дня пятницы.

Тихоокеанский циклон ударил по югу полуострова в четверг. В Петропавловске-Камчатском в пятницу с утра продолжается снегопад, который, по прогнозу метеорологов, продлится до самого вечера.

"По данным синоптиков, 27, 28 и 29 декабря прогнозируется восточный порывистый ветер, снег от небольшого до умеренного, изредка - сильный. Завтра днем ожидается потепление до нуля градусов", - отмечают в горадминистрации.

Из-за непогоды в краевом центре до полудня субботы ввели запрет на проезд грузовиков по нескольким улицам. На трассах работает снегоуборочная техника.

"Общественный транспорт работает в полном объеме, обеспечивая движение по всем направлениям", - подчеркивается в сообщении.