Экспедиция "Газпром нефти" подтвердила увеличение популяции серых китов на шельфе Сахалина

27.12.19 06:29

© РИА Новости. Вера Костамо

27 декабря. Interfax-Russia.ru - ПАО "Газпром нефть" ("дочка" ПАО "Газпром - ИФ) в 2019 году провела экологический мониторинг популяции серых китов на шельфе Сахалина, на Аяшском лицензионном участке, за пять месяцев исследований участники экспедиции зарегистрировали более 550 особей, сообщает в пятницу пресс-служба компании.

По ее данным, с июня по октябрь исследователи осуществили 58 выходов на судне обеспечения Siem Sapphire, получив более 30 тыс. снимков. Все фотографии делались со специальной быстроходной лодки и с помощью профессиональной аппаратуры на расстоянии в 600-800 м от китов, что позволяло не беспокоить животных.

"Наблюдения демонстрируют увеличение охотско-корейской популяции серых китов, находившейся еще относительно недавно на грани исчезновения. С помощью мониторинга мы получаем возможность больше узнать об этих редких млекопитающих и внести наш вклад в обеспечение экологического благополучия на шельфе Сахалина", цитирует пресс-служба слова генерального директора компании "Газпромнефть-Сахалин" Александра Коробкова.

Экологический мониторинг серых китов в Охотском море - часть совместной программы, реализуемой нефтегазовыми компаниями, работающими на Сахалине. "Газпром нефть" присоединилась к ней в 2017 году, начав освоение Аяшского лицензионного участка.

"Фотографии и научные материалы помогают вести учёт особей, обитающих в районе проведения мониторинга. По окончании экспедиции снимки передаются в Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского Дальневосточного отделения Российской академии наук. Там лучшие кадры отбирают для каталога, в котором ведётся хронология встреч с каждым сахалинским китом", - говорится в сообщении.

Идентификация китов ведется по рисунку белых пятен на теле и на хвосте, которые являются аналогом отпечатков пальцев человека. Ежегодная фотофиксация даёт возможность отслеживать происходящие с китом изменения: по коже животного можно судить о его здоровье и возрасте, отмечает пресс-служба.

В ходе экспедиции исследователи также получили данные для оценки распространения звуковых волн в воде, что поможет снизить промышленное воздействие на среду обитания китов. В местах их скопления "Газпром нефть" уже использует суда с низким уровнем шума, ограничивает их скорость и выбирает маршруты, удаленные от зон кормления млекопитающих.