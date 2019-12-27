Запущенные с космодрома Плесецк спутники "Гонец-М" и военный спутник выведены на орбиту

27.12.19 06:49

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Разгонный блок "Бриз-КМ" вывел на расчетную орбиту спутник военного назначения и спутники связи "Гонец-М", сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 27 декабря, в 02:11 мск с космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель легкого класса "Рокот" в установленное время вывела на расчетную орбиту три космических аппарата связи "Гонец-М" и космический аппарат в интересах Минобороны России", - сказали в ведомстве.

Старт ракеты "Рокот" и выведение космических аппаратов на орбиту прошли в штатном режиме.