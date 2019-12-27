Посольство: граждан РФ на борту рухнувшего в Казахстане самолета нет

27.12.19 11:35

© РИА Новости. Илья Питалев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Российских граждан нет среди пострадавших в результате крушения самолета в Казахстане утром в пятницу, сообщает пресс-служба посольства РФ в Казахстане в фейсбуке.

"По предварительным данным, среди жертв катастрофы потерпевшего крушение сегодня утром в аэропорту города Алматы самолета авиакомпании "Bek Air" российских граждан нет", - говорится в сообщении.

В российской дипмиссии выразили соболезнования родным и близким погибших в крушении самолета казахстанской авиакомпании Bek Air под Алматы.

"Мы разделяем ваше горе и скорбим вместе с вами. Всем пострадавшим в этой трагедии желаем скорейшего выздоровления и воссоединения со своими семьями", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в фейсбуке.

Президент России Владимир Путин направил президенту Казахстана Касым Жомарту Токаеву телеграмму с выражением самых искренних соболезнований в связи с трагическими последствиями авиакатастрофы, произошедшей под Алма-Атой, сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

"В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших", - подчеркнул в направленной телеграмме глава Российского государства.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в новый строящийся жилой дом, который в момент катастрофы был пуст.

На борту находилось 93 пассажира и пять членов экипажа. По последним данным в результате авиакатастрофы погибли 15 человек. 66 пострадавших были доставлены в больницы, 50 из них госпитализированы.