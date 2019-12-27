Медведев: "Современник" Волчек стал символом творческой свободы

27.12.19 08:47

© РИА Новости. Илья Питалев

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью худрука театра "Современник" Галины Волчек, которая скончалась в четверг.

"Не стало Галины Борисовны Волчек, уникального режиссера, талантливой актрисы. Театр для Галины Волчек был смыслом жизни. А для всех нас ее "Современник" стал символом настоящей творческой свободы", - написал Медведев на своей странице в Фейсбуке.

Премьер отметил, что "она никогда не боялась идти "крутым маршрутом", умела безошибочно улавливать атмосферу времени, была открыта смелым экспериментам, вовлекала в свою орбиту талантливых режиссеров".

Медведев написал, что несмотря на то, что Волчек больше нет, "остались ее роли, ее спектакли. Остался ее "Современник". Осталась добрая память о ней".