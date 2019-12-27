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27.12.19 09:07

Пострадавшим от наводнения под Иркутском будут компенсировать найм жилья до мая 2020г

© РИА Новости. Кирилл Шипицин
27 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Иркутской области продлили срок предоставления денежной компенсации затрат по найму жилья пострадавшим от летнего наводнения, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Действие соответствующего постановления облправительства продлено до 31 мая 2020 года. Ранее срок был определен по 31 декабря 2019 года.

"Всего за период ЧС данной мерой социальной поддержки воспользовались 1 тыс. 48 получателей", - говорится в сообщении со ссылкой на и.о. министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

Как сообщалось, размер компенсации определяется, исходя из фактически понесенных расходов по найму жилья, но не более 12 тыс. рублей в месяц.

Этим летом Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, было подтоплено 109 населенных пунктов, 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Пострадали 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

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