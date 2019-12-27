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27.12.19 09:15
Считавшиеся утерянными тысячелетние фрески представят в Новгородском кремле
"Выставка "Новые открытия Древнего Новгорода" начнет работу в пятницу в главном здании музея - в Присутственных местах кремля. На ней будут представлены более 100 археологических находок, сделанных при исследованиях Георгиевского собора Свято-Юрьева монастыря и церкви Благовещения на Рюриковом городище", - говорится в сообщении.
В частности, новгородцы и туристы впервые увидят отреставрированные фрагменты монументальной живописи этих храмов с уникальными граффити - процарапанными на штукатурке надписями и рисунками.
Церковь Благовещения (1103 год) и Георгиевский собор (1119 год), расположенные у истока реки Волхов из озера Ильмень, являются одними из древнейших храмов Руси. В ходе исследований в этих храмах в 2000-2019 годах были, в частности, обнаружены фрагменты монументальной живописи 1103 года, которые, по мнению некоторых ученых, являются древнейшими из известных науке. Восстановлением фресок занимаются специалисты ГМЗ. Их реставрация продлится несколько лет.
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