Считавшиеся утерянными тысячелетние фрески представят в Новгородском кремле

27.12.19 09:15

© РИА Новости. Константин Чалабов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Сотрудники Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) на выставке в Новгородском кремле покажут фрески XII века, ранее считавшиеся навсегда утерянными, сообщает пресс-служба ГМЗ.

"Выставка "Новые открытия Древнего Новгорода" начнет работу в пятницу в главном здании музея - в Присутственных местах кремля. На ней будут представлены более 100 археологических находок, сделанных при исследованиях Георгиевского собора Свято-Юрьева монастыря и церкви Благовещения на Рюриковом городище", - говорится в сообщении.

В частности, новгородцы и туристы впервые увидят отреставрированные фрагменты монументальной живописи этих храмов с уникальными граффити - процарапанными на штукатурке надписями и рисунками.

Церковь Благовещения (1103 год) и Георгиевский собор (1119 год), расположенные у истока реки Волхов из озера Ильмень, являются одними из древнейших храмов Руси. В ходе исследований в этих храмах в 2000-2019 годах были, в частности, обнаружены фрагменты монументальной живописи 1103 года, которые, по мнению некоторых ученых, являются древнейшими из известных науке. Восстановлением фресок занимаются специалисты ГМЗ. Их реставрация продлится несколько лет.