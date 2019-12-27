МЧС предупреждает о 40-градусных морозах в Красноярском крае

27.12.19 09:23

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Морозы до минус 43 градусов возможны в ближайшие сутки в Красноярском крае, сообщает в пятницу главное управления МЧС России по региону.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях опубликовано на официальном сайте ведомства.

"В центральных и южных районах Красноярского края морозная погода, температура воздуха ночью -32,-37 градусов, днем -25,-30 градусов, на севере центральных районов ночью до -43 градусов, днем до -38 градусов", - говорится в сообщении.

В горных районах возможно понижение температуры до минус 40 градусов ночью и до минус 35 градусов днем.

Кроме того, на юге Таймыра и в Туруханском районе ожидаются порывы южного ветра до 18 метров в секунду.