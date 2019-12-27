Около 4 млрд руб. ежегодно экономит Подмосковье за счет административной реформы

27.12.19 09:42

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Административная реформа, подразумевающая преобразование муниципальных районов в городские округа, завершена в Московской области, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Административная реформа завершена, мы создали 64 (городских - ИФ) округа и теперь имеем ресурсы для развития и в малых муниципалитетах, и в крупных", - сказал Воробьев в ходе эфира на телеканале "360" накануне.

По словам Воробьева административная реформа позволила сократить чиновничьи аппарат на 10 тыс. человек и добиться экономии бюджетных средств.

"Мы экономим порядка 3-4 млрд руб ежегодно при преобразовании муниципальных районов в округа", - сказал губернатор.

Как сообщалось, в 2013 году в регионе было 72 муниципальных образования: по 36 городских округов и районов.