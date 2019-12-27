Порядка 30 тысяч площадок для раздельного сбора мусора установят в Подмосковье

27.12.19 09:47

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Московской области планируют увеличить количество контейнерных площадок для раздельного сбора мусора, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Сейчас мы уже видим, что должны оснастить порядка 28-30 тыс контейнерных площадок", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360" накануне.

Губернатор добавил, что по первому варианту территориальной схемы обращения с отходами в Подмосковье планировалось установить 10-11 тыс. контейнерных площадок.

Как сообщалось, в октябре власти отчитались, что на территории Подмосковья установлено около 25 тыс. контейнерных площадок.

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор разделяется на "сухой" (синий бак: бумага, металл, картон, пластик), и "смешанный" (серый бак: все остальные отходы, кроме тех, которые утилизируются в особом порядке - крупногабаритного мусора, батарей и аккумуляторов, ртутьсодержащих ламп и приборов и т.д.).