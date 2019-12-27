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27.12.19 09:47
Порядка 30 тысяч площадок для раздельного сбора мусора установят в Подмосковье
"Сейчас мы уже видим, что должны оснастить порядка 28-30 тыс контейнерных площадок", - сказал Воробьев в эфире телеканала "360" накануне.
Губернатор добавил, что по первому варианту территориальной схемы обращения с отходами в Подмосковье планировалось установить 10-11 тыс. контейнерных площадок.
Как сообщалось, в октябре власти отчитались, что на территории Подмосковья установлено около 25 тыс. контейнерных площадок.
С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов. В настоящее время на контейнерных площадках мусор разделяется на "сухой" (синий бак: бумага, металл, картон, пластик), и "смешанный" (серый бак: все остальные отходы, кроме тех, которые утилизируются в особом порядке - крупногабаритного мусора, батарей и аккумуляторов, ртутьсодержащих ламп и приборов и т.д.).
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