Уголовное дело возбуждено по факту опрокидывания автобуса в Липецкой области

27.12.19 10:02

© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Водитель рейсового автобуса Москва-Тбилиси, попавшего в аварию вечером в четверг в Липецкой области, задержан, сообщила в пятницу "Интерфаксу" руководитель пресс-службы областного УМВД Ольга Снежкова.

"60-летний мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК, в дальнейшем будет решаться вопрос о его аресте", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

"Следствие рассматривает все версии, ставшие причиной аварии, в том числе неблагоприятные погодные условия", - сказала Снежкова.

Как сообщалось, около 18:00 мск в четверг рейсовый автобус Москва-Тбилиси опрокинулся на 356 км трассы М4 "Дон" в районе села Яркино на территории Становлянского района Липецкой области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

В автобусе находились 17 человек, два пассажира в возрасте 58 и 50 лет скончались. Остальные, в том числе пятилетний мальчик, получили травмы различной степени тяжести.