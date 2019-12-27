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27.12.19 10:02
Уголовное дело возбуждено по факту опрокидывания автобуса в Липецкой области
"60-летний мужчина задержан в рамках статьи 91 УПК, в дальнейшем будет решаться вопрос о его аресте", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").
"Следствие рассматривает все версии, ставшие причиной аварии, в том числе неблагоприятные погодные условия", - сказала Снежкова.
Как сообщалось, около 18:00 мск в четверг рейсовый автобус Москва-Тбилиси опрокинулся на 356 км трассы М4 "Дон" в районе села Яркино на территории Становлянского района Липецкой области. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.
В автобусе находились 17 человек, два пассажира в возрасте 58 и 50 лет скончались. Остальные, в том числе пятилетний мальчик, получили травмы различной степени тяжести.
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