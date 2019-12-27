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27.12.19 10:08
Футбольный стадион "Луч" в Москве ждет реконструкция
"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 26 декабря согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: Волоколамское шоссе, дом 88", - говорится в сообщении.
На территории расположен футбольный стадион "Луч". Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, инвестор намерен реконструировать объект и увеличить его площадь до 8,7 тыс. кв. м.
"В составе спортивного комплекса планируется возвести ледовую арену, спортивное ядро с большим универсальным залом и реабилитационный центр с малым универсальным залом", - отметила Пятова.
Возле стадиона также будет организована парковка.
Проект застройки будет вынесен на публичные слушания.
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