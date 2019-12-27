Футбольный стадион "Луч" в Москве ждет реконструкция

27.12.19 10:08

Фото с сайта стадиона "Луч"

27 декабря. Interfax-Russia.ru - Стадион "Луч" на Волоколамском шоссе планируют реконструировать, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста в пятницу.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы на заседании 26 декабря согласилась с целесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки в отношении территории по адресу: Волоколамское шоссе, дом 88", - говорится в сообщении.

На территории расположен футбольный стадион "Луч". Как пояснила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, инвестор намерен реконструировать объект и увеличить его площадь до 8,7 тыс. кв. м.

"В составе спортивного комплекса планируется возвести ледовую арену, спортивное ядро с большим универсальным залом и реабилитационный центр с малым универсальным залом", - отметила Пятова.

Возле стадиона также будет организована парковка.

Проект застройки будет вынесен на публичные слушания.